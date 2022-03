Premio per l’itinerario sportivo tra Punta Giglio e Capo Caccia

ALGHERO – Ancora un riconoscimento per l’area facente capo al Parco di Porto Conte. Un itinerario sportivo fra Punta Giglio e Capo Caccia è stato premiato dal concorso Fuoriporta di Altroconsumo. Tre i progetti selezionati a livello nazionale.

La proposta si è concentrata su luoghi già amati e frequentati da chi ama la vita all’aria aperta, con percorsi adatti a ogni tipologia di utenza. Il voto popolare ha sancito la bellezza dell’idea nata dalla collaborazione fra due progetti che inizialmente correvano separati. Ma la cooperazione vince sempre e le due attività (corsa o passeggiata sui sentieri di Punta Giglio + kayak nella splendida cornice della Baia di Porto Conte) si sono fuse in un’unica offerta sportiva capace di accontentare tutti, dalle famiglie agli sportivi più accaniti.

Si tratta anche di un bel riconoscimento nazionale per Alghero e per il Parco di Porto Conte, splendida cornice per le attività outdoor. Ora la fase successiva prevede la creazione di un evento sportivo che vedrà la luce grazie alla collaborazione delle realtà che, insieme ad Altroconsumo, hanno contribuito a Fuoriporta: TriO Events, Centro di Ricerca Tecnologie Avanzate per la Salute ed il Ben-Essere IRCCS Ospedale San Raffaele e Decathlon Italia