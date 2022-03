Oggi (sabato) Alghero e il Parco di Porto Conte su La 7 con Eden

ALGHERO – Oggi (sabato 12 Marzo) andrà in onda su La 7 la puntata di “Eden – Un pianeta da salvare” condotta da Licia Colò e dedicata alla scoperta delle bellezze e peculiarità di Alghero e del Parco di Porto Conte.

Andrà in onda oggi alle 22.30 la puntata di “Eden – Un pianeta da salvare”. Il programma condotto da Licia Colò sarà dedicato alla scoperta di Alghero e del Parco di Porto Conte. Il viaggio della presentatrice de La 7 aveva fatto tappa nel territorio protetto di Alghero e nei suoi luoghi più affascinanti lo scorso Settembre: dalle acque dell’Area Marina Protetta alla spettacolare Grotta di Nettuno, dal villaggio nuragico di Palmavera fino alla liberazione di una giovanissima Caretta caretta nei mari di Alghero.

In occasione della visita della nota conduttrice e autrice televisiva, infatti, l’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, in collaborazione con il Centro Recupero Animali Marini del Parco Nazionale dell’Asinara, aveva rilasciato in mare aperto la tartaruga marina recuperata nel mese di Aprile in stato di galleggiamento e ospitata per le dovute cure presso il Centro dell’Asinara.

Nella foto (da facebook) i direttori di Porto Conte (Mariani) e Asinara (Gazale) e Licia Colò