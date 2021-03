Nasce il Comitato per Punta Giglio |documento

ALGHERO – Abbiamo dato vita al Comitato per Punta Giglio aperto a tutti coloro che hanno a cuore il Bene Comune che nel nostro caso è rappresentato da questo contesto naturalistico di eccezionale valore, parte integrante del Parco Naturale Regionale di Porto Conte (nel territorio comunale di Alghero – Sardegna). Il Comitato per Punta Giglio intende porsi l’obiettivo di informare l’opinione pubblica sulla qualità del patrimonio presente in quest’area (sottoposta anche ai vincoli in quanto Zona di Protezione Speciale e Sito di Importanza Comunitaria), ricchezza che appartiene a tutta la collettività e che richiede la massima tutela. Il Comitato per Punta Giglio si impegna a tener alta l’attenzione su questo luogo, che ha per tutti noi un valore identitario, affinché non venga arrecato alcun danno alla sua integrità, segnalando le problematiche, le criticità e le minacce in atto o potenziali, chiedendo che dagli organi preposti vengano rispettate rigorosamente e con ogni scrupolo tutte le norme e le procedure di legge previste per la sua tutela. Riteniamo che a Punta Giglio nell’immediato sia da evitare ogni forma di privatizzazione e ogni attività ricettiva che potrebbe pregiudicare l’eccezionale presenza di valori paesaggistici, geo-speleologici, di biodiversità botanica e faunistica, paleontologici e storici, come documentano quanti, studiosi ed appassionati, da differenti punti di vista e approfondimenti scientifici.

Comitato per Punta Giglio

Relazione pluridisciplinare