Musica classica e corale, Festival di Pasqua a Cagliari

Sarà la musica di Georg Friederich Handel, Henry Purcell e Johann Sebastian Bach protagonista del primo concerto del “Festival di Pasqua”, edizione 2022, di scena dal 13 Marzo al 30 Aprile. Sette le date in programma per un cartellone di altissimo profilo: si inizia Domenica 13 Marzo, alle 19.00. Nella Chiesa Gotico-Catalana del Santo Sepolcro, in Piazza San Sepolcro, nel quartiere Marina, a Cagliari, verrà portato in scena “Due voci in Duo”, concerto di musica barocca per tromba (del Maestro Luigi Corrias) e soprano (Beatrice Melis).

Assieme a loro suonerà l’Orchestra Kadosséne, sotto la direzione del Maestro Giacomo Medas. La scelta della Chiesa cagliaritana del Santo Sepolcro per aprire il cartellone del Festival di Pasqua non è affatto casuale: la musica barocca trova il suo respiro migliore in una Basilica dello stesso periodo storico (1600-1750), il barocco appunto, anni in cui la Chiesa era stata rivoluzionaria nel dare ampio spazio alla musica dentro le proprie mura.

Sarà un cartellone di ampio respiro: le prossime date previste saranno il 20 Marzo, protagonista il Kor Vocal Ensemble, per una prima assoluta, il 26 Marzo Il Coro femminile di Gavoi, Eufonia, con Boghes de Feminas – Polifonie Popolari femminili nel modernismo contemporaneo, il 3 aprile l’Orchestra Kadossène con “Le più belle pagine del Romanticismo” (un ricordo dedicato alla prematura scomparsa del noto Professor Gianluigi Piras), il 10 Aprile un concerto di levatura internazionale con il Quartonal Vocal Ensemble uno dei quartetti vocali più ricercati in Germania.

Il 24 l’Ensemble Chorus Project con l’orchestra Kadossène in una serata dedicata alla musica corale e strumentale. In conclusione, il 30 aprile il Duo Paglietti Leone con le musiche di Beethoven e Brahms. Il Festival di Pasqua, edizione 2022, è organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, il Ministero della Cultura, Sonus de Atongiu e la Scuola Civica “L. Rachel” di Quartu S. Elena.

Per assistere agli spettacoli del Festival, in rispetto alle norme per prevenire il contagio del Covid19, sarà necessario prenotare al 351/8113531 ed essere in possesso obbligatoriamente del Green Pass