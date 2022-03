Pesca in crisi, annullata la Commissione

ALGHERO – Questo venerdi, contrariamente a quanto diffuso, non si terrà alcuna Commissione Consigliare riguardante le richieste dei pescatori ai vertici di Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana. Ieri c’è stata la protesta, con la consegna delle licenze di pesca, da parte dei lavoratori algheresi che si sono recati a Porta Terra per essere ascoltati dall’Amministrazione Comunale e nello specifico dal Sindaco Conoci. Nel frattempo, forse per il “passo in avanti”, di ieri, il Presidente della Commissione Christian Mulas, sentiti i vertici del Parco e gli altri commissari, ha, per adesso, ha annullato la commissione di venerdi.

Restano i problemi di un comparto, così come gli altri settori produttivi che stanno soffrendo come mai prima (tra crisi, pandemia e ora incertezza causa guerra), che chiede di poter operare nel mare di Alghero con minori restrizioni anche se queste, è indispensabile sottolinearlo, derivano da normative nazionali. Infatti, come da alcuni pescatori, “oltre le nostro proposte e richieste per poter operare con meno limiti, il nostro è un problema sociale visto che non sappiamo come andare avanti con le nostre famiglie”.