“Multe e selfie, ruolo pubblico non è costume da turista”

ALGHERO – “Un attuale membro del CdA di una importante partecipata comunale ha definito “furto legalizzato” una multa ricevuta per non aver rinnovato il ticket di sosta, postando il tutto con tanto di selfie sorridente a cena.

Dispiace constatare che chi ricopre un incarico pubblico scelga di comportarsi come un qualunque turista indignato, dimenticando di rappresentare un pezzo del sistema amministrativo cittadino.

Le regole valgono per tutti, ma da chi ha responsabilità pubbliche ci si aspetta coerenza, non lamentele da bar. Tanto più considerando che quelle regole, proprio il membro della società, è chiamato a farle rispettare. La società Alghero InHouse infatti gestisce il servizio parcheggio in città.

Questa leggerezza comunicativa, l’ennesima proveniente dalla maggioranza, finisce per imbarazzare l’amministrazione Cacciotto e mettere in difficoltà anche i dipendenti della società che dovrebbe rappresentare con serietà.

Le istituzioni si rispettano. E si servono con dignità, non con post impulsivi e fuori luogo”

Pino Cardi – Coordinatore cittadino Fratelli d’Italia, Già componente del CdA di Alghero InHouse