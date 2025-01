“Mulas stia pure fuori dal perimetro del Campo largo”

ALGHERO – “Continuiamo a leggere comunicati del consigliere Mulas che sembrerebbero provenire da una becera opposizione e che invece vengono da un componente che si dichiara (!) di maggioranza. Quello che non riusciamo a spiegarci è che, alla luce delle ripetute dichiarazioni da parte del suddetto consigliere contro l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, che è anche l’indiscusso leader di Orizzonte Comune, delle dichiarazioni contro la Todde, delle dichiarazioni contro l’assessore alla sanità, considerando che questi nomi sono espressione anche della maggioranza che governa la città di Alghero, che questo consigliere ama così tanto il fregiarsi del titolo di capogruppo di Orizzonte Comune e di essere SOSTENITORE della maggioranza che governa Alghero…ma se non è d’accordo con le scelte del partito e del suo leader perché non va nel gruppo misto o in altro partito??? Evidentemente il predicare bene è il razzolare male è dentro il DNA di questo consigliere per il quale L’ APPARIRE È MOTIVO DI SODDISFAZIONE . Buon pro gli faccia ma lontano da Orizzonte Comune e dai componenti del gruppo di Alghero.

Per essere ancora più chiari , vorremo chiedere al consigliere Mulas ( che dice di sostenere questo sindaco) , perché ha mosso critiche sull’operato dell’ assessore regionale al Turismo nel bando per gli eventi di capodanno , dove invece si è registrato il plauso dell’ assessore allo sviluppo economico Ornella Piras e dal resto della maggioranza?? Perché contesta l’ operato della fondazione Alghero che, per voce del suo presidente Graziano Porcu, ha esaltato un risparmio di oltre il 40% sul bilancio comunale e un introito raddoppiato rispetto all’anno precedente? A noi sembra che sostenga la maggioranza in maniera piuttosto ambiguo ed imbarazzante e non merita di farne parte, visto anche che si fregia del titolo di Re e Consigliere del popolo: ovvero tutto e il contrario di tutto!!! Stia pure in un gruppo a parte e, possibilmente, fuori dal perimetro del campo largo”

