Più sicurezza nella Passeggiata Barcellona, se ne parlerà in Consiglio

ALGHERO – L’ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Christian Mulas, primo firmatario, “segna un passo fondamentale verso la sicurezza della passeggiata Barcellona, una zona che negli ultimi tempi è stata teatro di numerosi incidenti. È ormai urgente intervenire per garantire la protezione dei cittadini e prevenire ulteriori rischi. Con questo atto, il Consiglio Comunale dimostra un’attenzione concreta e tempestiva alla sicurezza dei nostri spazi pubblici, rispondendo alle legittime preoccupazioni della comunità e promuovendo un ambiente più sicuro per tutti”.

Ordine del Giorno sulla Sicurezza Stradale sul Lungomare Barcellona

Proponente il presidente della V commissione consiliare Christian Mulas e primo firmatario

Premesso che:

Il Lungomare Barcellona rappresenta un’importante area di transito per pedoni, ciclisti e veicoli, frequentata da residenti e turisti.

Negli ultimi anni si sono verificati episodi di incidenti stradali, che hanno coinvolto sia utenti vulnerabili, come pedoni e ciclisti, che automobilisti.

La sicurezza stradale è una priorità fondamentale per garantire una convivenza sicura e rispettosa delle diverse esigenze di mobilità.

Considerato che:

La viabilità del Lungomare Barcellona necessita di una revisione urgente per migliorare la sicurezza, soprattutto per i pedoni e gli utenti più vulnerabili, come anziani, bambini e persone con disabilità.

È necessario adottare soluzioni efficaci per ridurre la velocità del traffico e garantire spazi adeguati e protetti per i pedoni e i ciclisti.

Le risorse disponibili nel bilancio comunale potrebbero essere opportunamente utilizzate per implementare interventi di sicurezza stradale in questa zona.

Impegna il Sindaco e la Giunta a:

1. Stabilire un piano di intervento per la messa in sicurezza della Lungomare Barcellona, prevedendo modifiche alla viabilità finalizzate a garantire maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada, con particolare attenzione alle persone più fragili.

2. Allocare nuove risorse dal bilancio comunale per finanziare interventi urgenti di messa in sicurezza, che includano:

Installazione di dissuasori di velocità per ridurre la velocità del traffico, in particolare in prossimità delle aree pedonali.

Installazione di segnali luminosi e segnali sonori per segnalare i passaggi pedonali, migliorando la visibilità dei pedoni e avvisando gli automobilisti della presenza di attraversamenti pedonali.

Aggiunta di un autovelox (previa valutazione della possibilità di installarlo) con l’obiettivo di monitorare e scoraggiare comportamenti di guida ad alta velocità.

Miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale, con particolare attenzione alla tracciatura di strisce pedonali ben visibili e all’installazione di segnali stradali chiaramente visibili e facilmente comprensibili.

3. Migliorare l’illuminazione stradale in tutta la passeggiata, con l’installazione di luci a led a basso consumo energetico, per garantire un’adeguata visibilità sia per i pedoni che per gli automobilisti, soprattutto nelle ore serali e notturne.

4. Promuovere un programma di sensibilizzazione alla sicurezza stradale in collaborazione con la polizia locale, coinvolgendo scuole e associazioni locali, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità sui temi della sicurezza stradale.

5. Verificare la possibilità di introdurre modifiche alla viabilità, come la limitazione della velocità massima o l’istituzione di zone pedonali nelle ore di maggiore afflusso, per tutelare la sicurezza di tutti, con particolare attenzione alle persone più fragili.

L’impegno dell’Amministrazione comunale in questa direzione segna un passo importante per il miglioramento della sicurezza stradale nella nostra città. È fondamentale che il lungomare Barcellona diventi un esempio di spazio pubblico sicuro e accessibile a tutti i cittadini, con particolare attenzione alla tutela delle persone più vulnerabili”.

Christian Mulas Presidente della V Commissione

Gabriella Esposito PD

Arca Sedda AVS

Beatrice Podda lista del sindaco Cacciotto