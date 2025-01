Mulas a FI: “Atto dovuto per trasparenza, ampliare e strutturare servizi”

ALGHERO – “Voglio commentare senza entrare in sterili polemiche politiche, la nota stampa di Forza Italia, e partire da un dato di fatto importante: una società che prevede un contributo di 2.900.000 euro, di cui ben 1.900.000 euro destinati esclusivamente al personale, dall’amministrazione comunale per le manutenzioni, merita un’attenta riflessione. La mia richiesta di accesso agli atti è un atto dovuto, poiché come consigliere comunale ho la facoltà di visionare e controllare le società partecipate del Comune di Alghero, nell’ambito dei miei compiti ispettivi, al fine di garantire la massima trasparenza amministrativa”, cosi il consigliere comunale Christian Mulas riguardo il suo accesso agli atti sulla società Alghero In House.

“Questa società ha bisogno di un controllo più rigoroso da parte dell’amministrazione, soprattutto considerando la vastità delle competenze che essa gestisce. Voglio sottolineare che nessuno ha messo in discussione la professionalità degli operai, ma emerge chiaramente una superficialità nella gestione. È paradossale, infatti, che il sito web della società, ancora non aggiornato, non rifletta i servizi che essa dovrebbe garantire all’amministrazione. Se fosse stato aggiornato, i cittadini avrebbero potuto accedere facilmente alle informazioni, ma questo non accade. Il sito, obsoleto e difficile da navigare, non è conforme alle normative vigenti e non è di facile consultazione per la popolazione”.

“I cittadini di Alghero, come dimostrato nelle ultime settimane, chiedono risposte chiare e chiedono che venga fatta chiarezza su questa situazione, anche perché, nonostante le scarse difese ufficiali da parte della società, è evidente che il pubblico è preoccupato per la gestione di fondi così ingenti. Una cifra enorme che non può passare inosservata a chi, da amministratore pro tempore, ha il dovere di conoscere ogni settore dell’amministrazione e delle sue attività, inclusi i servizi gestiti da questa società, come indicato sul suo stesso sito web, tra cui il “SUPPORTO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”.

“Ora, di fronte a questi fatti, ci sono solo due possibilità: o il sito web fornisce informazioni false, oppure le voci di chi difende la società non corrispondono alla realtà dei fatti. Voglio rassicurare gli amici di Forza Italia: nessuno sta cercando di cancellare ciò che di buono è stato fatto in passato, né si vuole mettere sotto accusa la professionalità di valore che esiste in alcuni ambiti. Tuttavia, è indispensabile fare chiarezza per poter proseguire nel miglior modo possibile il percorso amministrativo di Alghero, senza rimanere intrappolati in dinamiche che appartengono ormai al passato”.

“Per concludere, avrei preferito non doverlo dire, sono ancora in attesa delle carte richieste all’Alghero In House. Se non riceverò le informazioni necessarie, mi rivolgerò agli enti preposti. Inoltre, è fondamentale iniziare a riflettere su come rivedere e migliorare il rapporto con questa società, ampliando la visione del settore per creare qualcosa di più solido e importante per la nostra città”.