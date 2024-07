ALGHERO – Per lo spazio dei motori in Sardegna, oggi si è svolto il 2° Slalom Villanova Monteleone. A vincere è stato Andrea Acquas su Suzuki Protosport, secondo Giovanni Cannoni con Elia Avno. Grande risultato per l’algherese Roberto Idili, terzo assoluto, con la sua IR Kawasaki Sport. Seguono Enea Carta e Francesco Marrone.

2024-07-07 15-38