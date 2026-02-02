Motocross, ad Alghero dominano la Ktm e i fratelli Lucas e Sasha Coenen

I commenti
Il vincitore della Mx1, Lucas Coenen, ha dichiarato: “Sapevo di stare bene, era un buon test per curare i dettagli e vedere a che punto fossimo e abbiamo avuto un buon passo, è stata una bella gara. Non è stato più facile del previsto, tutti i piloti sono stati bravi, ma lo sono stato pure io”.
Il cinque volte campione del mondo Tim Gajser, al debutto su Yamaha, ha dichiarato: “In gara1 sono partito davvero male, ho quasi avuto un incidente alla prima curva e poi un’altra caduta durante la corsa, non stava andando benissimo. Invece gara2 è andata molto meglio, sono partito bene e ho sono rimasto nelle posizioni di vertice. Devo essere contento di questo esordio con Yamaha e da adesso in poi continueremo a continueremo a crescere”.
Enrico Daga, assessore al Bilancio del Comune di Alghero: “Una manifestazione bellissima che è tornata ad Alghero per la quarta volta dopo anni di assenza. Il cuore del motocross mondiale si è esibito in una location stupenda come la pista del Lazzaretto e siamo orgogliosi di averli ospitati qui in un questo impianto così significativo per questa disciplina. Siamo solo all’inizio dell’anno ma lo abbiamo inaugurato nel migliore dei modi”.
Samuele Piredda, pilota olbiese della 125 unico sardo in gara: “È stata una gara stupenda, corsa davanti al mio pubblico, e spero di fare tante altre esperienze così. Ho chiuso 20º in gara1 e 22º in gara2 dopo aver perso la 19ª per una caduta all’ultimo giro, ma sono soddisfatto, il livello era molto alto, mi sono confrontato con tanti piloti italiani e stranieri”.
Internazionali d’Italia di Motocross Pro EICMA Series 2026
Ufficio Stampa locale – Vanna Chessa
Classifica Mx1 Gara1: 1) L. Coenen (Bel), Ktm, in 29’32”166; 2) A. Adamo (Ita), Ktm, a 29”099; 3) O. Oriol (Spa), Ktm, a 50”921; 4) M. Guadagnini (Ita), Ktm, a 1’05”714; 5) T. Gajser (Slo), Yamaha, a 1’11”714; 6) J. Pancar (Slo), Ktm, a 1’21”967; 7) A. Forato (Ita), Fantic, a 1’25”134; 8) J. Geerts (Bel), Beta, a 1’28”7; 9) A. Bonacorsi (Ita), Ducati, a 1’55”253.
Classifica Mx1 Gara2: 1) L. Coenen (Bel), Ktm, in 29’50”696; 2) T. Gajser (Slo), Yamaha, a 19”991; 3) A. Forato (Ita), Fantic, a 36”894; 4) Oriol (Spa), Ktm, a 39”551; 5) M. Guadagnini (Ita), Ktm, a 1’14”779; 6) B. Van Doninck (Bel), Fantic, a 1’22”186; 7) J. Pancar (Slo), Ktm, a 1’25”845; 8) N. Lapucci (Ita), Honda, a 1’38”891;, 9) J. Talviku (Est), Yamaha, a 1’40”980; 10) J. Geerts (Bel), Beta, a 1’48”383.
Classifica di giornata Mx1: 1) L. Coenen 50 punti; 2) T. Gajser 38; 3) O. Oliver 38; 4) A. Forato 34; 5) M. Guadagnini 34.
Classifica Mx2 Gara1: 1) S. Coenen (Bel), Ktm, in 30’47”740; 2) F. Zanchi (Ita), Ducati, a 19”095; 3) S. Langenfelder (Ger), Ktm, a 38”998; 4) S. Smulders (Ola), Husqvarna, a 41”710; 5) J. Resulis (Let), Yamaha, a 1’00”664; 6) N. Zanocz (Ung), Ktm, a 1’15”490; 7) G. Doensen (Ola), Ktm, a 1’15”538; 8) M. Ernecker (Aus), Ktm, a 1’22”403; 9) C. Valk (Ola), Tm, a 1’26”907; 10) J. Parn (Est), GasGas, a 1’41”266.
Classifica Mx2 Gara2: 1) S. Coenen (Bel), Ktm, in 30’09”170; 2) S. Langenfelder (Ger), Ktm, a 21”780; 3) C. Valk (Ola), Tm, a 33”360; 4) J. Resulis (Let), Yamaha, a 1’02”067; 5) S. Smulders (Ola), Husqvarna, a 1’05”291; 6) F. Zanchi (Ita), Ducati, a 1’06”956; 7) M. Ernecker (Aus), Ktm, a 1’23”918; 8) A. Fueri (Fra), Beta, a 1’28”287; 9) N. Zanocz (Ung), Ktm, a 1’30”515; 10) F. Mantovani (Ita), Ktm, a 1’44”537.
Classifica di giornata Mx2: 1) S. Coenen 50 punti; 2) S. Langenfelder 42; 3) F. Zanchi 37; 4) J. Reisulis 34; 5) S. Smulders 34.
Classifica 125 Gara1: 1) M. Ernecker (Aus), Ktm, in 24’29”878; 2) A. Uccellini (Ita), Tm, a 43”029; 3) E. Ziemer (Svi), Ktm, a 46”382; 4) F. Assini (Ita), Yamaha, a 1’07”276; 5) R. Pini (Ita), Tm, a 1’09”084; 6) C. Amali (Ita), Tm, a 1’13”176; 7) D. Cracco (Ktm) a 2’06”543; 8) L. Calandra (Ita), Yamaha, a 1’34”293; 9) L. Colonnelli (Ita), Ktm, a 1’45”939; 10) E. Riganti (Ita), Yamaha, a 1’50”066; 20) S. Piredda (Ita), Ktm, a 1 giro.
Classifica 125 Gara2: 1) M. Ernecker (Aus), Ktm, in 26’08”350; 2) B. Thorius (Dan), Fantic, a 22”038; 3) E. Ziemer (Svi), Ktm, a 22”686; 4) G. Utech (Ita), Fantic, a 42”101; 5) R. Pini (Ita), Tm, a 42”808; 6) E. Riganti (Ita), Yamaha, a 45”194; 7) L. Calandra (Ita), Yamaha, a 48”295; 8) T. Heuver (Ola), Fantic, a 1’09”758; 9) L. Leok (Est), Ktm, a 1’18”488; 10) F. Assini (Ita), Yamaha, a 1’22”910; 22) S. Piredda (Ita), Ktm, a 1 giro.
Classifica di giornata 125: 1) M. Ernecker 50 punti; 2) E. Ziemer 40; 3) R. Pini 32; 4) F. Assini 29; 5) G. Utech 28; 26) S. Piredda 1.