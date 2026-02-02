Motocross, ad Alghero dominano la Ktm e i fratelli Lucas e Sasha Coenen

ALGHERO – La stagione internazionale del motocross si è aperta ieri ad Alghero nel segno della Ktm, che nel primo round degli Internazionali d’Italia ospitato sul circuito del Lazzaretto, ha vinto in 125, nella Mx2 e nella classe regina Mx1. Il meteo incerto – in mattinata pioggia e anche un po’ di grandine, poi è tornato il sole, seppur tra le nuvole – non ha rovinato la festa ai duemila spettatori accorsi per assistere alla manifestazione che è considerata un vero e proprio pre mondiale. A ritagliarsi un ruolo da protagonisti sono stati i fratelli Lukas e Sasha Coenen, piloti belgi del Red Bull Ktm Factory Team saliti rispettivamente sul gradino più alto del podio della Mx1 e della Mx2. Soddisfazione anche nel Rookie Team ufficiale della Ktm, che ha festeggiato il successo in 125 con l’austriaco

Moritz Ernecker. Tra i 118 piloti al via, anche l’olbiese Samuele Piredda, che ha chiuso gara1 in 20ª posizione e gara2 in 22ª dopo aver visto sfumare il 19º posto per una caduta all’ultimo giro.

La manifestazione firmata Off Road Pro Racing e organizzata da Motoclub Versilia Corse col supporto di Regione Sardegna, Comune e Fondazione Alghero, si è svolta su tracciato tecnico che, giro dopo giro, si è modificato, impegnando piloti e mezzi, messi a dura prova in questa prima uscita di stagione. Si è trattato di primi test per tanti team e rider, che hanno iniziato a prendere confidenza con le nuove moto con cui dovranno affrontare il campionato del mondo a caccia del titolo o di posizioni nei top five.

Le gare

Due manche disputate per ogni categoria con risultati importanti.

Nella MX1 Lucas Coenen (Team Red Bull KTM Factory Racing) ha vinto entrambe le manche: nella prima è partito molto forte mentre nella seconda ha rimontato poche posizioni prima di portarsi al comando e andare a vincere in solitario. Ottima la prestazione di Andrea Adamo (Team Red Bull KTM Factory Racing) che nella prima frazione ha conquistato la seconda posizione e nella conclusiva era alle spalle del leader con un buon ritmo quando ha dovuto fermarsi per un inconveniente tecnico. Secondo sul podio è salito Tim Gajser (Team Monster Energy Yamaha Factory MXGP), all’esordio per questa stagione con la Yamaha. Lo sloveno ha portato a termine due manche conservative, di sicuro valide per prendere sempre più feeling con la moto, ma anche per comprendere il suo stato di forma fisica; frazioni concluse rispettivamente al quinto e secondo posto, dove non è mai sembrato forzare troppo il ritmo. Conclude il podio al terzo posto lo spagnolo Oliver Oriol (Team KTM SS24) grazie a due piazzamenti sulla insidiosa pista di Alghero.

Nella MX2 dominio incontrastato di Sasha Coenen (Team Red Bull KTM Factory Racing), che è sempre partito fortissimo. Nella prima frazione, dopo uno start al comando, è retrocesso di qualche posizione nel corso del primo giro per riportarsi poi in testa grazie ad una guida veloce e che sembrava galleggiare sulla sabbia sarda. In gara 2 partito in testa è andato a tagliare il traguardo in solitaria. Alle sue spalle, rispettivamente in gara 1 e 2, si sono piazzati: Simon Langenfelder (Team Red Bull KTM Factory Racing) e Ferruccio Zanchi (Team Ducati Beddini Racing), che grazie a questo risultato porta la Ducati sul terzo gradino del podio al suo esordio in MX2.

Nella 125 Moritz Ernecker (Team KTM Factory Rookies Team) non ha avuto rivali vincendo tutte e due le manche partendo sempre al comando. Emil Ziemer (KTM) è arrivato secondo sul podio grazie ad alcuni piazzamenti, mentre terzo Riccardo Pini (Team MCV Motorsport – TM). Buone le prestazioni di Andrea Uccellini (Team AU 353 Motorsport – TM) e Bertram Thorius (Team Fantic Factory EMX) che sono arrivati secondi rispettivamente in gara uno e in gara due, ma si sono dovuti ritirare nell’altra manche. Bene, come detto, il sardo Piredda.

La Federazione Motociclistica come sempre attenta a tutto il movimento si è dichiarata molto soddisfatta di questa prima prova degli Internazionali, che si concluderanno con la seconda tappa in programma a Mantova l’8 febbraio.