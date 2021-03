Palacongressi e anfiteatro, 3milioni (ancora) da spendere

ALGHERO – Maria Pia e il Palacongressi. Temi, come tanti altri (basti pensare a Surigheddu e Mamuntanas) che ciclicamente, soprattutto in occasione delle campagne elettorali, ritornano in auge. Ora si riparla di “Cittadella sportiva”. Idea già avanzata alcuni anni fa. Nello specifico furono l’allora assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Piras (giunta Tedde) e anche l’ex-sindaco Carlo Sechi a proporre tale volontà. Del resto parte di quei terreni sono, già da decenni, luoghi dove si pratica lo sport, dunque si tratterebbe, come giustamente indicato dall’attuale sindaco Conoci, di riorganizzare le società sportive e gli spazi esistenti per rendere l’area più decorosa, attrattiva e fruibile.

Ma è sul Palacongressi che emerge, in queste ore, un ulteriore sollecitazione. E non di poco conto. E’ infatti il presidente del consiglio regionale Michele Pais che, all’interno di un post sui social, incalza (ancora una volta) il Consiglio Comunale algherese affinchè dia gambe all’importante finanziamento recepito dalla Regione. “È importante dare corso al finanziamento di 3 mln di euro stanziati dalla Regione. Un’opportunità unica, occasione imprescindibile anche dal pensare o ripensare lo sviluppo dell’intera area di Maria Pia. Penso che i tempi siano maturi perché Amministrazione e Consiglio comunale assumano la responsabilità di scelte definitive, importanti e coraggiose)”.

Queste le parole del Presidente Pais. Del resto sono oltre 10 anni che non viene neanche utilizzata l’area esterna (l’Anfiteatro) per realizzare spettacoli e concerti e, vista la condizione della struttura principale, non sarebbe impossibile pensare di utilizzare almeno gli spazi interni dove insiste un ottimo teatro con doppia platea (più capiente e meno). E dunque avere un luogo ambivalente (con anche uffici e spazi museali e culturali) dove ospitare spettacoli di vario genere all’aperto e al chiuso. Attività che potrebbero svolgersi quasi da subito; almeno dal momento appena successivo alla spendita dei denari a disposizione, tre milioni, come indicato dal Presidente Pais.