4 Corsie, richiesta commissario dal 2019: Deiana si sveglia tardi

ALGHERO – “In questi giorni si è assistito ad interventi di diversi esponenti politici algheresi in riferimento alla questione della strada “quattro corsie” Alghero – Sassari e, in particolare, sulla asserita mancata richiesta da parte del Presidente della Regione Christian Solinas della nomina del commissario per la suddetta opera, necessaria in quanto opera strategica per il territorio”. Cosi il segretario cittadino del Psd’Az Giuliano Tavera sull’iter della 4 Corsie che attende da parte del Governo la nomina del Commissario.

“Ebbene, occorre evidenziare che, per chi non lo sapesse (ma dovrebbe saperlo o dovrebbe, perlomeno, informarsi prima di intervenire pubblicamente), che il Presidente Solinas ha, tempestivamente, avanzato la precisa richiesta di nomina di un commissario straordinario per la conclusione dell’intervento su detta arteria (ai sensi dell’art.4, decreto legge n.32 del 18 aprile 2019), datata addirittura giugno 2019. A reiterare la richiesta all’allora ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli (M5S) per conto del Presidente Christian Solinas, era l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Frongia”.

“Infatti, con nota prot. n. 1817/6Ab regolarmente trasmessa a mezzo pec al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, esponente dei 5 stelle come la deputata algherese Paola Deiana, inviata agli indirizzi pec dell’Ufficio di Gabinetto ed a quello delle segreteria del medesimo ministro, la questione relativa alla SS 291 è stata inserita nella richiesta di Nomina Commissari Straordinari, al pari di altre strade particolarmente importanti e dall’iter tormentato, quali la nuova Sassari-Olbia, la SS 125, la SS 127 e la SS 195 nei vari tratti e lotti. Stupisce come la parlamentare Pentastellata non si sia ben informata e si svegli tardi, quando nel Ministero non c’è più il suo collega di partito!”