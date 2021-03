Elezioni Comuni e Regioni rinviate a settembre

ALGHERO – Elezioni amministrative rinviate. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che rinvia le elezioni amministrative, regionali e suppletive per Camera e Senato, previste nel 2021, nella finestra elettorale prevista dal decreto legge messo a punto dal Viminale che va dal 15 settembre al 15 ottobre. Per l’anno 2021 sarà ridotto di un terzo il numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature alle elezioni comunali. Il voto era previsto in primavera in Calabria e in oltre mille comuni italiani, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Per quanto riguarda la Sardegna saranno impegnate al voto, anche in questo caso rinviato, le città di Olbia, Carbonia, Sennori, Olmedo, Capoterra, Elmas e diversi altri. Dunque, come deciso dal Governo, la “finestra elettorale” sarà unicamente quella tra metà settembre e metà ottobre.