Motocross ad Alghero, pista unica: grande promozione |video

ALGHERO – “Quella di Alghero è pista da cross più bella del mondo”. Sono gli stessi organizzoati Alghero degli Internazionali d’Italia Motocross 2021 a elogiare il tracciato del Lazzaretto gestito da sempre con passione e caparbietà da parte di Tore Cambule. Questa mattina la presentazione dell’evento motoristico seconda prova in programma domenica 7 marzo nella pista del Lazzaretto. L’evento della Riviera del Corallo segue quello disputato a Riola Sardo domenica scorsa e precede la gara conclusiva degli internazionali, il 14 marzo a Mantova.

“Un appuntamento che oggi viste le restrizioni per le normative anti-Covid richiama, tra persone e operatori del settore, circa 500 persone, ma a regime normale può arrivare fino a 3.000 persone compresi gli appassionati, sempre più numerosi anche in Sardegna”, ma non solo “la pista è uno spettacoli che ammalia tutte le squadre e questo si evince anche dai numeri che fanno i post sui social di questi giorni”.

Un ottima vetrina per Alghero. Questo hanno sottolineato il Sindaco Conoci e gli assessori Di Gangi e Salaris, oltre che il presidente della commissione sport Musu. “Alghero, anche grazie a questi eventi, riparte e cerca di ritornare ad essere protagonista del mercato turistico anche al fine di riattivare i processi produttivi che possano creare sviluppo e occupazione”. Ad illustrare l’evento di domenica è stato il responsabile per la comunicazione Lorenzo Resta che ha ribadito la valenza promozionale per Alghero di questa manifestazione.