Città Metropolitana è realtà: equilibri ristabiliti

CAGLIARI – “Compiuto il primo passo verso la parità di tutti i territori della Sardegna.

Il Consiglio regionale della Sardegna ha appena approvato gli articoli della legge che prevedono l’istituzione della Città Metropolitana di Sassari e le province dei territori storici della Sardegna”. Così il presidente del consiglio regionale Michele Pais.

“Un passo importante per riaffermare un diritto troppo a lungo negato e riequilibrare gli assetti degli organismi intermedi della Regione Sardegna e per dare ulteriore forza in regime di parità”.

