Miglioramento infrastrutture, quasi 5milioni all’Aeroporto di Alghero

CAGLIARI – Approvato un piano per il miglioramento delle infrastrutture dell’Aeroporto di Alghero Fertilia per un importo complessivo di 4 milioni e 750 mila euro. Gli interventi rappresentano un passo fondamentale per il potenziamento della sicurezza e l’efficienza dello scalo, garantendo una migliore esperienza per i passeggeri e il rispetto delle normative europee in materia aeroportuale. “La Regione Sardegna crede nella rinascita dell’Aeroporto di Alghero, un’infrastruttura di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e turistico del territorio”, così l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca.