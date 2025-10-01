Michele Carboni (Forza Italia): “Mio impegno per i piccoli comuni”

SASSARI – «La mia elezione nel Consiglio Metropolitano di Sassari rappresenta un risultato che va ben oltre la dimensione del comune da cui provengo.

Nughedu San Nicolò, con i suoi 800 abitanti, è il paese più piccolo ad aver espresso un rappresentante in questo organismo, e proprio per questo il consenso ottenuto assume un significato ancora più importante: cinquemila voti che non sono numeri, ma fiducia, impegno condiviso, lavoro di squadra.

Un ringraziamento sincero va agli amici, agli amministratori e a tutti coloro che hanno creduto in questa sfida, a partire dal consigliere regionale Piero Maieli e dai sindaci e dagli amministratori che hanno sostenuto la mia candidatura, infatti il loro appoggio ha dimostrato che anche dalle piccole realtà può emergere competenza e dedizione per progetti di respiro più ampio, capaci di incidere realmente sul futuro del nostro territorio.

Questo risultato non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Il mio impegno sarà rivolto in particolare ai territori troppo spesso rimasti ai margini, come il Meilogu, il Logudoro e il Goceano, aree che meritano pari dignità e centralità all’interno delle politiche provinciali e metropolitane.

Lavorerò in piena sinergia con il Presidente Mascia, sostenendolo fin dal primo giorno in un compito che non sarà semplice, ma che con capacità e determinazione può restituire a Sassari e alla sua provincia il ruolo che spetta loro.

Credo che il voto espresso in mio favore sia un segnale chiaro: le comunità chiedono attenzione concreta, risposte immediate, scelte coraggiose. Non servono slogan, servono progetti veri.

La mia voce in Consiglio sarà quella delle piccole comunità che non vogliono rassegnarsi a restare periferia, ma che hanno diritto ad essere protagoniste.

Per questo continuerò a lavorare con serietà e passione, perché nessun territorio venga lasciato indietro e perché la Provincia di Sassari possa ritrovare la sua piena centralità nel contesto regionale.

I miei più sentiti auguri alla collega Nina Ansini e a tutti i componenti del neo nato Consiglio metropolitano».

Michele Carboni, sindaco Nughedu San Nicolò