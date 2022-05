“Merenderia abbandonata, colpa dell’Amministrazione Conoci” |video

ALGERO – Tramite un video, realizzato dai consiglieri comunali Gabriella Esposito e Pietro Sartore si documenta” lo stato di completa incuria in cui si trova da oltre un anno il parco GianMarco Manca (noto anche come La Merenderia), a causa del fatto che l’Amministrazione, dopo aver deciso di non prorogare la concessione alla cooperativa che lo gestiva, non si è assolutamente preoccupata né di fare un nuovo bando e un nuovo affidamento, né di predisporre una qualunque forma di controllo e guardiania”. E chiudono i due esponenti civici. “Ancora una volta in sostanza pezzi del patrimonio comunale sono stati abbandonati con un conseguente spreco di risorse pubbliche a causa delle scelte dell’Amministrazione Conoci“.