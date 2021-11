Mercede Basket: convocazione in Nazionale Macedone per Mitreva e Kozhobashiovska

ALGHERO – L’ASD Mercede Basket Alghero comunica che le atlete Tijana Mitreva ed Ivona Kozhobashiovska sono state convocate dalla Nazionale Macedone per le due partite che verranno disputate per la qualificazione ad Euro2023. Le ragazze hanno raggiunto la Nazionale l’8 mattina e staranno a Skopje fino al 17 per poi fare rientro in Italia per riprendere gli allenamenti con la Mercede e con la Dinamo SS. A loro vanno i nostri complimenti ed un in bocca al lupo per le partite contro Germania e Bosnia Erzegovina.