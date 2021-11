Assemblea Anci a Parma, Alghero presente

PARMA – Per tre giorni Parma sarà la capitale della politica italiana. Da ieri si ritrovano infatti tutti i massimi rappresentanti dello Stato, sia a livello nazionale che locale per la 38esima assemblea nazionale dell’Anci, l’associazione nazionale dei comuni d’Italia. I lavori dell’assemblea plenaria sono stati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella che si è soffermato sulla questione dei contagi Covid e in particolare si è scagliato contro i “no-vaz” che “stanno permettendo la diffusione del virus”. In platea anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Anche Alghero, come tutti gli altri Comuni d’Italia, ha la sua rappresentanza composta dal presidente del Consiglio Comunale Lelle Salvatore e dai consiglieri comunali Antonello Muroni, Mimmi Pirisi, Christian Mulas, Alberto Bamonti e Valdo di Nolfo. Diverse le tematiche che verranno affrontate tra cui quelle connesse alla pandemia e al Pnrr, il piano preparato dall’Italia per rilanciarne l’economia dopo la pandemia di Covid-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese. La manifestazione dura tre giorni, giovedi la chiusura.