Mauro Giorico nuovo allenatore del Sassari Latte Dolce

SASSARI – Il Sassari Calcio Latte Dolce, in Serie D, comunica il nome della nuova guida tecnica. Si tratta di Mauro Giorico, classe 1960, allenatore importante per la categoria che proverà a condurre i biancocelesti alla salvezza. Una volta terminata la carriera da calciatore, Giorico decide di iniziare quella da allenatore. Prima conduce l’Alghero dall’ultimo posto in Serie D fino alla promozione C2, poi allena i catalani anche l’anno successivo in C2. Dopo l’Alghero è la volta del Fertilia con cui sfiora per due volte la storica promozione in Serie D.

Nel 2011/2012 arriva a Sassari e porta la Torres in Serie D con la vittoria del campionato di Eccellenza e la Coppa di categoria. L’anno successivo altra promozione, stavolta con l’Olbia conducendo i galluresi alla vittoria del campionato di Eccellenza.

Dopo l’anno in D con i bianchi è la volta di Arzachena, la tappa più importante della carriera di Mauro Giorico. Dopo due stagioni di transizione, nel 2017 regala alla formazione smeraldina il salto nei professionisti. In Serie C Giorico vi rimane due anni ottenendo sempre la salvezza sul campo, la prima delle quali con largo anticipo.

Dopo aver concluso l’esperienza con l’Arzachena nella stagione 2019/2020, lo scorso anno torna a Sassari sulla panchina della Torres riuscendo a condurre i rossoblù alla salvezza all’ultima giornata. Mauro Giorico arriva in biancoceleste con tanta voglia di fare bene e di compiere l’ennesimo grande risultato di una carriera costellata di successi.

Tutto lo staff del Sassari Calcio Latte Dolce augura a mister Mauro Giorico e tutto lo staff un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura.