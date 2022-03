Blanco, Marracash e anche Fabri Fibra al Red Valley di Olbia

OLBIA – Dopo l’annuncio dell’artista rivelazione dell’anno Blanco per la prima serata del 12 agosto e la conferma della presenza dei celebri DJs internazionali Martin Garrix e Dimitri Vegas & Like Mike (che suoneranno rispettivamente il 13 e il 14 agosto), gli organizzatori del Red Valley Festival svelano altri due importanti nomi della Line Up dell’edizione 2022.

La kermesse musicale, tra le più importanti di tutta Italia e che quest’anno si svolgerà ad Olbia (SS, Sardegna) dal 12 al 15 agosto, è pronta ad ospitare anche due grandi leggende del rap italiano: Fabri Fibra e Marracash saranno protagonisti della serata di chiusura del Red Valley Festival, in programma lunedì 15 agosto 2022 presso la nuovissima venue “Olbia Arena”. Considerati dalla critica come due dei migliori rappers del panorama italiano, Fabri Fibra e Marracash hanno alle spalle due carriere musicali rispettivamente di 20 e 15 anni durante le quali hanno battuto ogni record, con numerose certificazioni d’oro e di platino ottenute grazie al successo di molti brani ormai diventati hit mainstream.

Recentemente entrambi gli artisti hanno pubblicato dei nuovi lavori in studio: a novembre 2021 è uscito l’album “Noi, Loro e Gli Altri” di Marracash, che ha già ottenuto la certificazione di Triplo Platino, mentre a marzo 2022 Fabri Fibra ha rilasciato “Caos”, un disco di 17 tracce che hanno già raggiunto le prime 25 posizioni della Top50 di Spotify durante la prima settimana dal rilascio.

I due rappers quest’estate porteranno la loro nuova musica in giro per l’Italia con i tour “Caos Live, Festival 2022” (Fabri Fibra) e “Persone” (Marracash), ritrovandosi insieme proprio sul palco del Red Valley Festival il giorno di Ferragosto, per la loro unica data in Sardegna. Il nome del terzo headliner che salirà sul palco durante la serata finale del 15 agosto è infine atteso durante le prossime settimane, insieme ad altri numerosi artisti che completeranno la Line Up del Festival.