“Forza Italia Alghero, ancora prese in giro per le borgate”

ALGHERO – “Il gruppo di Forza Italia ad Alghero invita a fermare le polemiche e a e discutere sullo sviluppo complessivo delle borgate. Nell’agro ci stiamo scompisciando dalle risate. Quelli che sono gli storici killer politici del nostro territorio vorrebbero, per l’ennesima volta, parlare di sviluppo quando in molti di loro, senza il navigatore, non saprebbero nemmeno raggiungere i nostri centri. Avete cancellato il finanziamento di 56.000 euro per la manutenzione straordinaria del campo sportivo diroccato di Guardia Grande, i nostri bambini giocano per strada e ancora parlate? E il PUC che fine ha fatto? Ma qualche salpa borgatara vi crede ancora? Non servirebbe a nulla un appello a voi che da decenni calcate la scena politica algherese con le solite promesse e risultati che sono sotto gli occhi di tutti. E allora si spera nei vostri elettori, che rinsaviscano e che la smettano di darvi fiducia. Che vi obblighino quantomeno a un ricambio generazionale. E’ l’unica speranza per Alghero”.