Mattarella ritorna ad Alghero, targa al Parco per la visita dell’anno passato

ALGHERO – Anche quest’anno il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella sceglie Alghero per trascorrere le sue brevi vacanze. Dopo la tappa dell’anno passato al Parco di Porto Conte fu posta una targa a Prigionette che ricorda la Sua straordinaria e gradita presenza.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sceglie anche quest’anno Alghero. E con essa, speriamo, pure il Parco di Porto Conte dove, già dall’anno passato, per volontà del Consiglio d’Amministrazione, è stata posta una targa, all’ingresso dell’oasi faunistica di Progionette (Arca di Noè) all’interno dell’area protetta; questo per ricordare proprio la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, infatti, esattamente un anno fa, oltre visitare alcune tra le bellezze del territorio (dalla Cattedrale di Santa Maria alle Grotte di Nettuno) scelse anche di fare tappa nel Parco di Porto Conte e nello specifico di visitare la straordinaria bellezza rappresentata da Prigionette e nello specifico da “Cala Barca” dove, grazie alle guide di ExplorAlghero, venne organizzato un mini-tour esplicativo sulla natura circostante fino a raggiungere il promontorio dove ci fu un aperitivo coi prodotti del marchio d’eccellenza del Parco. La targa in ferro smaltato, anche in catalano-algherese, recita il seguente testo: “Il 12esimo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in data 14 agosto visita questo Parco Naturale”.

“Non possiamo che essere onorati e orgogliosi che il Presidente Mattarella l’anno passato abbia fatto visita al Parco di Porto Conte, la speranza, in considerazione dei suoi impegni e delle sue intenzioni, è che, anche durante l’imminente nuova visita ad Alghero, possa ammirare altre porzioni dall’area protetta di Porto Conte”, cosi il Presidente Raimondo Tilloca.