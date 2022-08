Ospedale Marino, la Lega: resti all’Aou: è corto-circuito

ALGHERO – “L’ospedale Marino è e deve restare nell’ambito della Aou perché è con questa scelta che si garantisce non solo il proseguo della sua attività ma anche un miglioramento significativo delle prestazioni con l’avvento della robotica” dice il coordinatore provinciale e commissario cittadino della Lega, Angelo Cubeddu. ” Le difficoltà lamentate in un documento firmato dalla maggioranza di Alghero (tra cui anche dal gruppo della Lega -Psd’Az) fanno parte di un percorso di riordino che non può avere tempi rapidi viste le problematiche ataviche.” “La Lega ribadisce quindi il pieno appoggio alla scelta fatta dal nostro assessore Mario Nieddu e dalla Giunta regionale”. Il coordinatore provinciale e commissario cittadino Angelo Cubeddu