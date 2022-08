Grande attesa per il Red Valley Festival: evento approda nel Metaverso

OLBIA – Dopo due anni di stop forzato dovuti all’emergenza da Covid-19, il Red Valley Festival tornerà finalmente in scena quest’estate dal 12 al 15 agosto 2022, con un cartellone ricco di ospiti nazionali e internazionali e tantissime novità. La kermesse musicale, tra le più importanti della Sardegna e che negli anni ha attirato oltre 100mila persone da tutta Italia ed Europa, è giunta alla sua sesta edizione e per l’occasione cambierà casa: l’evento è infatti atteso nella città di Olbia (SS), presso la nuovissima Olbia Arena in fase di ultimazione.

Gli organizzatori della manifestazione hanno annunciato gli artisti principali che si esibiranno sul palco del Festival: da Blanco a Irama, da Max Pezzali ai Pinguini Tattici Nucleari, passando per i DJs internazionali Martin Garrix e Dimitri Vegas & Like Mike, fino alle leggende del rap italiano Salmo, Fabri Fibra e Marracash.

L’artista rivelazione dell’anno in Italia e vincitore del Festival di Sanremo, Blanco, sarà il protagonista della prima serata del Festival, in programma venerdì 12 agosto dalle 19 alle 5 del mattino. L’annuncio della sua presenza all’evento ha fatto polverizzare i biglietti per il suo concerto (con orario d’inizio intorno alle 23) in sole 2 ore dalla messa in vendita.

Il giorno successivo sarà il turno del fenomeno dell’EDM Martin Garrix: il DJ e producer olandese, autore di numerose hit di successo mondiale, salirà sul palco durante la serata di sabato 13 agosto. Durante la seconda giornata del festival si esibirà anche Irama, giovane talento che negli ultimi anni ha conquistato la scena urban/pop italiana con i suoi brani da oltre 1 miliardo di stream.

La notte di Ferragosto, invece, toccherà al duo belga di DJs Dimitri Vegas & Like Mike far ballare il pubblico del Red Valley Festival a ritmo di musica elettronica. Attesissima, per la stessa serata, anche l’unica esibizione in Sardegna del rapper olbiese Salmo, che torna sul palco del Red Valley dopo aver raggiunto il sold-out nell’edizione 2019 e dopo aver recentemente riempito lo stadio San Siro con oltre 50mila presenze. Il 14 agosto ci sarà anche uno dei cantautori italiani più amati di sempre: anche Max Pezzali salirà sul palco del Red Valley per celebrare i suoi 30 anni di carriera con i suoi più grandi successi in grado di coinvolgere trasversalmente ogni generazione.

Per la serata di chiusura del Red Valley Festival salirà sul palco una delle band italiane più importanti degli ultimi anni: i Pinguini Tattici Nucleari saranno infatti i protagonisti della serata di lunedì 15 agosto 2022 dopo quasi tre anni di assenza nell’Isola. Sempre il 15 agosto, la kermesse musicale è pronta ad ospitare anche due leggende del rap italiano, Fabri Fibra e Marracash, ospiti del Festival per la loro unica data in Sardegna dei rispettivi tour estivi.

A riscaldare ogni serata del Red Valley Festival, in attesa degli headliners, ci penseranno tanti altri artisti di supporto, tra i più talentuosi del momento in Italia e non solo. Saliranno sul palco EDMMaro (12 agosto), Shari (12 agosto), Vallac (12-15 agosto), Justin Mylo (13 agosto), Matisse & Sadko (13 agosto), Rudeejay, Shablo (13 agosto) Andrea Damante (13 agosto), Botteghi (14-15 agosto), Mr Rain (14 agosto), Merk & Kremont (14 agosto), Rhove (14 agosto), Room9 (14 agosto), Il Tre (15 agosto).

Per partecipare al Red Valley Festival è necessario possedere l’abbonamento per tutte le date (Full Pass) o i biglietti singoli delle varie giornate. I titoli d’accesso si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival o sul sito di Ticketsms.

SITO WEB: www.redvalleyfestival.com

INSTAGRAM: www.instagram.com/redvalleyfestival/

E-MAIL: info@redvalleyfestival.com