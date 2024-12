“Maltempo, caduta rami e alberi sradicati: gravi pericoli, situazione inaccettabile”

ALGHERO – “Oggi, un grave pericolo è stato scongiurato in una zona di edilizia popolare tra via Matteotti e via De Gasperi, dove un albero di pino, già segnalato in passato per la sua pericolosità, ha avuto un ramo spezzato dal vento forte e dalla pioggia. Il ramo è caduto vicino ad una palazzina, in un tratto dove quotidianamente transitano bambini diretti al campetto di calcio. Fortunatamente, nessuno è stato colpito, ma l’incidente ha messo in luce l’urgenza di una manutenzione tempestiva degli spazi verdi urbani.

Il maltempo odierno, ampiamente previsto con forti venti e piogge, ha causato numerosi disagi in città, con alberi sradicati, rami caduti e danni alle palme in diverse aree. Nonostante alcune zone abbiano beneficiato di potature preventive, altre sono rimaste senza interventi di sistemazione, esponendo i cittadini e le proprietà a gravi rischi.

In particolare, si segnala una preoccupante situazione in via Sassari, dove gli alberi stanno raggiungendo altezze pericolose, superando anche le abitazioni circostanti. La situazione richiede un intervento urgente, prima che possano verificarsi ulteriori incidenti.

Si fa appello all’Alghero In House e al personale comunale affinché vengano adottati provvedimenti rapidi e mirati per potare e sistemare gli alberi, specialmente in vista delle bufere previste nei prossimi giorni. La sicurezza dei cittadini e la prevenzione di danni sono priorità che non possono essere rimandate”

F.to Christian Mulas

Capogruppo di Orizzonte comune

Presidente della Commissione Ambiente