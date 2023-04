L’impatto dei determinanti socioeconomici sulla salute, convegno a Borutta

SASSARI – “Il Bisogno di Salute – tra diritti e sostenibilità: L’impatto dei determinanti socioeconomici sulla salute”. E’ il titolo del convegno organizzato dalla Asl di Sassari e in programma venerdì 21 aprile 2023 a Borutta, nel Monastero di San Pietro di Sorres.

I Determinanti della salute sono quei fattori che influenzano e determinano la salute e il benessere degli Individui, della Comunità e della Popolazione. I comportamenti personali e gli stili di vita, i fattori sociali vantaggiosi o svantaggiosi, le condizioni di vita e di lavoro, l’accesso

ai servizi sanitari, le condizioni generali socio-economiche, culturali

e ambientali: in un otica di programmazione sanitaria, l’analisi di

questi fattori diventa fondamentale per individuare il bisogno di

salute delle persone e programmare servizi sostenibili e accessibili,

finalizzati a perseguire principi di universalità, uguaglianza ed

equità, previsti sin dalla legge n. 833/78, fino alle recenti novità

normative declinate a livello nazionale, regionale e locale (come l’Atto

Aziendale della Asl di Sassari).

“Le condizioni ambientali, socio-familiari economiche e culturali

intervengono non solo nell’evolversi del bisogno di salute ma anche

nella gestione dei percorsi di cura, nel potenziamento e nella

riorganizzazione della rete territoriale, nella presa in carico delle

fragilità. Diventa quindi indispensabile il passaggio da un sistema

progettato intorno alla malattia e alle istituzioni ospedaliere, verso

un sistema sanitario e sociosanitario di prossimità, progettato per la

promozione della salute dei cittadini e con i cittadini”, spiega

Annarosa Negri, direttore dei Servizi socio sanitari della Asl di

Sassari e organizzatrice della giornata di studio. “In seguito

all’adozione dell’atto Aziendale, abbiamo voluto organizzare un momento

di confronto che intende focalizzare l’attenzione su alcune “best

practice” che consentano di utilizzare al meglio le risorse che Regione

e Stato investono nel settore Sanità”, ha aggiunto la Negri, “in

un’ottica di integrazione dei servizi sanitari con i servizi

sociosanitari e della necessaria integrazione tra i diversi attori

sociali, quali le Asl, gli enti locali e i Plus, il terzo settore e i

privati cittadini”.

All’incontro, fortemente voluto dalla Direzione Generale della Asl di

Sassari, in programma venerdì 21 aprile 2023 (inizio dei lavori alle ore

09.00), presso la sala conferenze del Convento di San Pietro di Sorres a

Borutta, e’ prevista la partecipazione del Direttore generale della Asl

di Sassari, Flavio Sensi, dell’assessore regionale alla Sanita’, Carlo

Doria, e dell’Industria, Anita Pili, del Rettore dell’università degli

studi di Sassari, Gavino Mariotti, oltre ai Sindaci e ai rappresentanti

del territorio e del terzo settore.