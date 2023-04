Comune, la segretaria generale Solinas lascia Alghero e va a Oristano

ALGHERO – “Competenza, precisione, grande disponibilità nel districarsi tra i numerosi procedimenti amministrativi. Perfino in un periodo tutt’altro che semplice, segnato dalla pandemia che ha appesantito procedure e obbligato gli uffici a interventi spesso straordinari, la dott.ssa Giovanna Solinas ha dimostrato formidabile abilità e abnegazione, doti riconosciutegli dall’intera macchina amministrativa con cui ha saputo trovare una particolare intesa e sintonia, contribuendo ad ottenere importanti risultati”. Queste le parole che il sindaco Mario Conoci, a nome dell’intera Giunta comunale, rivolge alla Segretaria Generale del Comune di Alghero, che nei prossimi giorni lascerà gli uffici di Porta Terra per assumere medesimo incarico presso il Comune di Oristano, con progressione di carriera essendo città capoluogo dell’omonima provincia sarda. Ringraziamenti a cui si associa il presidente del Consiglio comunale, Lelle Salvatore, per l’encomiabile lavoro svolto anche in sede assembleare, andando incontro alle esigenze dei singoli consiglieri, garantendo puntualità e regolarità nell’espletamento dei lavori consiliari e l’istruzione degli atti. Giovanna Solinas, prima donna ad aver assunto il ruolo apicale nell’Amministrazione di Alghero, era in carica dallo scorso mese di gennaio del 2021. Da parte del sindaco gli auguri per un proseguimento di carriera gratificante.