LIFESafe For Vultures, E-Distribuzione mitiga i pericoli di collisione per l’avifauna

SASSARI – «Abbiamo completato la protezione e l’isolamento delle infrastrutture energetiche nell’area interessata dal progetto, dove è più intensa la presenza di grifoni, per limitare i rischi di elettrocuzione e collisione, che sono tra le principali minacce per la tutela dell’avifauna e la sopravvivenza di alcune specie fondamentali per salvaguardare le biodiversità». Lo annuncia Roberta Casciello, responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione, che di recente ha sostituito Fabrizio Milia come referente dell’azienda all’interno del partenariato di LIFE Safe for Vultures, il progetto per la sopravvivenza a lungo termine dei grifoni nell’isola, di cui è capofila il Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Sassari e del quale sono partner l’Agenzia Forestas, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e la Vulture Conservation Foundation.

L’area interessata dalle azioni di E-Distribuzione è compresa tra Pozzomaggiore e Montresta, territorio in cui il grifone grazie a LIFE Under Grifon Wings, è tornato a far parte stabilmente dell’ecosistema e della circolarità dell’economia rurale. «Gli interventi di isolamento delle infrastrutture energetiche previsti dal progetto sono stati portati a compimento nei tempi prefissati», riferisce Casciello. «Identificate le aree più critiche, siamo intervenuti per isolare le parti attive di 60 sostegni di linee aeree di media tensione contro i rischi di elettrocuzione – prosegue – mitigando poi il pericolo di collisione con l’inserimento dei dissuasori su circa 20 chilometri di linee aeree di media tensione investendo anche dei fondi aggiuntivi extra». I dissuasori sono delle spirali che gli uccelli possono vedere facilmente da distanze ragguardevoli, ricalibrando le proprie traiettorie di volo.

Casciello rimarca che l’impegno con LIFE Safe for Vultures si inserisce nel più generale percorso con cui «E-Distribuzione traduce in attività concrete i principi fatti propri della sostenibilità ambientale, della vicinanza al territorio e della tutela delle biodiversità, con un’attività quotidiana che richiede un notevole sforzo economico e organizzativo, ma che la società conduce con grande passione e orgoglio». Per questo, «consapevole di dover rispondere a un’esigenza fondamentale per la salvaguardia del grifone e di altre specie, E-Distribuzione andrà oltre, investendo fondi propri per integrare l’attività di progetto con la messa in sicurezza delle aree più frequentate dai volatili, dove purtroppo si registrano ancora alcuni incidenti», è la decisione, tanto più necessaria dopo i recenti episodi di elettrocuzione che hanno causato la morte di tre Grifoni nell’agro di Montresta e Romana. L’Agenzia Forestas ha accertato che i decessi sono stati causati da folgorazione, perciò il partenariato ha convenuto sulla necessità di orientare gli interventi verso l’isolamento dei sostegni. E-Distribuzione rimarca infine che «le nuove linee saranno “bird friendly”» e che «delle misure di mitigazione esistenti si dovrà tener conto nel corso dell’iter autorizzativo».