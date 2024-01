Influenza, la Asl Ogliastra tiene alta la guardia

LANUSEI – «In Ogliastra al momento non esiste alcun allarme legato all’influenza: l’Azienda mantiene comunque la massima attenzione sul fenomeno». Sono queste le precisazioni della Asl Ogliastra in merito alle notizie comparse nelle ultime ore sugli organi di stampa relative ad una presunta emergenza legata al virus influenzale nel territorio.

«Attualmente ci sono 2 persone in terapia intensiva colpite da polmonite

causata da virus influenzale di tipo A – precisa l’azienda

socio-sanitaria ogliastrina – altre 3 hanno richiesto l’ospedalizzazione

e sono ricoverate in Medicina».

La Asl Ogliastra invita tutta la popolazione a mantenere alta

l’attenzione. I sintomi dell’influenza sono rappresentati da rinorrea

(naso che cola), faringite (mal di gola), tosse, febbre, malessere ed

astenia (stanchezza), in alcuni casi possono insorgere difficoltà

respiratorie (dispnea, cioè respiro affannoso) che rappresentano un

campanello d’allarme. Questo può capitare quando l’influenza colpisce le

basse vie respiratorie (polmonite influenzale).

L’unica vera misura efficace per prevenire l’influenza o per prevenirne

le forme gravi – spiegano dall’azienda – è rappresentata dalla

vaccinazione antinfluenzale. La vaccinazione è raccomandata in qualsiasi

momento, anche in una fase avanzata della stagione influenzale. Per

prevenire il contagio è importante osservare una buona igiene

respiratoria e il lavaggio regolare delle mani.

La Asl ricorda che il vaccino è destinato in particolar modo a ultra

65enni, popolazione fragile, donne in gravidanza e post-partum, ai

ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche (come il

diabete), malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema

immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario

e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi

lavora a contatto con gli animali, ai donatori di sangue.

In Ogliastra è possibile vaccinarsi rivolgendosi al proprio medico di

base oppure recandosi nei centri vaccinali della Asl: il mercoledì a

Tortolì, nella sede del Poliambulatorio, dalle ore 9:00 alle 13:00; il

giovedì a Jerzu nel Servizio di Igiene e Sanità pubblica, dalle ore 9:00

alle 12:00; il venerdì a Lanusei, nei locali del servizio di Igiene e

Sanità pubblica, dalle 9:00 alle 13:00.