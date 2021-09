Caso Di Gangi: nessuna partigianeria, Fondazione legittima

ALGHERO – “Mi spiace si cerchino per forza di cose schieramenti, con questo o con quello, che invece non esistono. La correttezza e il ringraziamento verso chiunque offra il proprio impegno, a prescindere, ritengo siano sempre dovuti. Pur nel riconoscimento degli errori”. Cosi, tramite facebook, l’assessore del Comune di Alghero Andrea Montis, rappresentate di peso dei Riformatori Sardi riguardo il “Caso Di Gangi”.

“Il principio di legalità, il rispetto delle regole, il senso delle Istituzioni e la tutela degli interessi del cittadino” enunciati nella nota a firma fratelli d Italia, sono sempre stati principi comuni a tutti e non solo prerogativa di alcuni. Chi, personalmente, non ritiene di trovarsi in queste condizioni ha coerentemente sempre la forza e la libertà di potersi per primo tirar fuori, senza ulteriori logoramenti”

“I Riformatori esprimono un proprio componente anche nella Fondazione Alghero per cui non possono essere che in linea con tutte le determinazioni sin ora assunte dalla stessa certi del rispetto di tutti i principi sopra enunciati”.

Nella foto l’assessore Montis e il Sindaco Conoci