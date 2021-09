Revoca Di Gangi, Pulina: brutta pagina della politica

ALGHERO – Altra tegola per il Sindaco Conoci e la maggioranza. A seguito della decisione del Primo Cittadino di revocare la nomina assessoriale a Di Gangi arrivano gli strali del consigliere comunale, eletto nella Lega e da tempo del Gruppo Misto, Monica Pulina. “L’altra faccia della politica, quella brutta, quella che logora i rapporti interpersonali, quella che non mi piace, quella che ho sempre combattuto. Grazie all’ Assessore Di Gangi per il contributo offerto alla città..un abbraccio Marco…brutta pagina della politica cittadina”. Parole molto pesanti riguardo le decisioni di queste ore da parte della Pulina che dovrebbe entrare in Fratelli d’Italia insieme al collega Giovanni Monti. Passaggio che farebbe crescere il gruppo consigliare di Fdi (ad oggi rappresentato da Christian Mulas) diventando la seconda forza in seno al Consiglio Comunale In questo modo il partito di Giorgia Meloni potrebbe arrivare a indicare due assessori, possibile la riconferma al Turismo e poi altra deleghe che andrebbero a “dimagrire” qualche altra forza politica di maggioranza.