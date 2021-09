Caso Di Gangi: basta, andiamo avanti. Fondazione: ottimo lavoro

ALGHERO – “Ritengo considerato anche il periodo di estrema difficoltà a seguito delle vicende legate alla diffusione del Covid e dunque ad un indispensabile e attesa ripartenza e attivazione di importanti progettualità utili a creare sviluppo e occupazione, sia necessario andare avanti rispetto agli accadimenti politici di queste ore connesse col partito Fratelli d’Italia”. Anche Alberto Bamonti, capogruppo e segretario cittadino dei Riformatori Sardi, nonchè “tessitore” della maggioranza, fa ulteriormente chiarezza rispetto al cosi detto “Caso Di Gangi”.

“Il documento profuso in merito alle incompatibilità, è stato totalmente giudicato infondato e noi, come partito presente anche nella Fondazione Alghero, con Pier Paolo Carta, riteniamo che la stagione attuale dimostri il buon lavoro attuato dal Presidente Delogu e anche da tutto il Cda (Sara Govoni compresa). Perciò, guardiamo avanti, sicuri che il Sindaco Conoci saprà nominare un nuovo assessore all’altezza dei suoi compiti al fine di proseguire nell’attuazione del programma per dare ristoro agli algheresi.