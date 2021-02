Lavori, ponte di Fertilia chiuso dal 9/2 al 10/4

ALGHERO – I lavori della realizzazione delle nuove passerelle sul ponte di Fertilia affidati dall’Amministrazione a inizio Gennaio entrano nella fase più impegnativa. L’impresa incaricata dovrà procedere allo smontaggio delle vecchie strutture, così come previsto dall’appalto che conta su un investimento di 642 mila euro, reperiti con fondi di bilancio. I lavori aggiudicati all’impresa Simec di Canalicchio Srl con sede ad Olmedo consistono nella sostituzione delle strutture portanti in legno, deteriorate e testimoni dello stato di incuria dell’opera realizzata oltre vent’anni fa, al posto della quali verranno collocate strutture portanti completamente in acciaio ed elementi di pavimentazione in resina poliestere antisdrucciolo.

“Necessario, per lo svolgimento dei lavori particolarmente difficoltosi – annuncia l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru – chiudere al traffico lungo la ex SS 127 bis nel tratto in corrispondenza del ponte di Fertilia”. La chiusura avverrà dalla data del 9 febbraio fino al 10 aprile, circa 60 giorni lavorativi. Il divieto di transito è per tutte le categorie di veicoli. Potranno essere previste deroghe per il transito pedonale, qualora la circolazione dei pedoni risulti compatibile con le esigenze tecniche connesse all’intervento in atto. Il limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto in avvicinamento al cantiere.

L’ordinanza emessa oggi dal Settore 6 dell’Amministrazione dispone altresì che nel Lungomare Rovigno, nel tratto compreso tra la ex SS127bis e via Orsera attualmente regolata a senso unico di circolazione, venga istituito durante le fasi delle lavorazioni il doppio senso di circolazione al fine di consentire il solo “traffico locale” dei domiciliati e residenti. Il traffico in direzione Fertilia in entrata e in uscita dovrà quindi incanalarsi nella Strada provinciale 42 dei Due Mari e sulla 291 variante del Calich.