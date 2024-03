Lavori in via Bellini e modifiche alla viabilità

SASSARI – Proseguono i lavori di bitumatura e messa in sicurezza delle vie cittadine, coordinati dal Settore Infrastrutture della Mobilità. Da domani, salvo maltempo, e per circa un mese, gli operai sono impegnati in via Bellini, nel tratto tra la rotatoria via Pascoli e via Pirandello e l’incrocio con via Solari. Saranno rifatti entrambi i marciapiedi e il manto stradale. I lavori consisteranno nella fresatura, con importanti approfondimenti da eseguire in corrispondenza dei grossi cedimenti e ricostruzione delle zone. Per eseguire le operazioni sono previste modifiche alla viabilità, che saranno adeguatamente segnalate.

Nel tratto di via Bellini interessato dai lavori sarà consentito solo un senso di marcia da Latte Dolce verso la città. Chi esce dalle aree private dell’Istituto Agrario dovrà immettersi in via Bellini obbligatoriamente con direzione verso la rotatoria. Nella rotatoria tra Pascoli e via Pirandello sarà chiusa la strada verso via Bellini. Per questo i veicoli in uscita dalla città, diretti in via Solari e verso il quartiere di Latte Dolce, dalla rotatoria di via Pascoli/via Pirandello/via Montello proseguiranno su via Pirandello e potranno arrivare in via Bellini dalla rotatoria successiva (intersezione con via Berlinguer). Il tratto stradale che unisce la rotatoria con via Bellini (lato parcheggio di via Pirandello) sarà a senso unico verso via Bellini per consentire il transito in sicurezza di tutti i mezzi di trasporto pubblico. Chi arriva dalla SP60 (Buddi Buddi) e dalla SS200 per raggiungere il quartiere di Latte Dolce, via Kennedy e via Solari dovrà utilizzare l’uscita della rotatoria via Pirandello/Berlinguer prima del ponte ferroviario.

Il Settore Infrastrutture della Mobilità raccomanda a pedoni e automobilisti la massima attenzione, il rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni fornite dagli operatori. I pedoni dovrebbero limitare quanto possibile il passaggio nei tratti interessati dalle lavorazioni.