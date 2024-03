Volley, Sottorete Alghero vince il match contro la Silvio Pellico

ALGHERO – La squadra di pallavolo Sottorete Alghero ha messo in scena una prestazione dominante nel suo recente match contro la Silvio Pellico 3P, chiudendo l’incontro con un convincente 3-0.

La partita, giocata sabato 2 marzo alle 16 presso la palestra delle scuole medie M. Carta di Alghero, ha visto la Sottorete imporsi con autorità, registrando parziali di 25/11, 25/9 e 25/10. L’allenatore Enrico Granese ha espresso soddisfazione per il comportamento della sua squadra: “Partita convincente, i ragazzi hanno preso fin da subito le redini della gara. Se la sono giocata bene, un tre a zero che fa capire che i ragazzi ci stanno mettendo testa, si stanno preparando bene per gli scontri diretti più difficili.”

Queste dichiarazioni rispecchiano la crescita costante della squadra e la buona predisposizione degli atleti agli schemi e alle strategie proposte dal loro allenatore. Il successo di questa giornata è un segnale promettente in vista dei prossimi impegni, suggerendo che la Sottorete Alghero è una compagine pronta a misurarsi con avversari di alto livello e a dare battaglia per le posizioni di vertice nel campionato di prima divisione regionale. Con questo spirito e questa attitudine, la squadra si avvicina ai prossimi incontri con fiducia e determinazione, puntando in alto in campionato.