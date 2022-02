Lavori di ammodernamento zona industriale San Marco

ALGHERO – La Zona Industriale di San Marco si dota di infrastrutture di connessione a banda larga, con fibra ottica. Il cantiere dei lavori di realizzazione dell’opera avviato dal Consorzio Industriale ha già compiuto circa il 50% delle opere.

L’infrastrutturazione dell’area iniziata con la posa della rete del gas si sta incrementando con la rete ad alta velocità che consentirà alle aziende del consorzio di fruire di servizi sempre più evoluti e di potenziare lo sviluppo economico. L’investimento di 160 mila euro, nell’ambito di una rete di interventi dell’agglomerato industriale Sassari Alghero Porto Torres, comprende l’integrazione della fibra ottica con la realizzazione dell’infrastruttura delle rete di distribuzione del gas. I lavori appaltati al Consorzio Servizi e Sviluppo Soc. Coop. fanno parte del lotto 3 di un programma di tre lotti che tra gli altrettanti distretti impiega un finanziamento più ampio, 3,5 milioni, della Regione Sardegna. Il Consorzio Industriale Provinciale presieduto da Valerio Scanu, con l’elaborazione di un programma di lavori nei tre agglomerati sta attuando una strategia di sviluppo che agisce su ogni area in relazione alle necessità di ciascuna di recuperare gli svantaggi infrastrutturali, con tre progetti funzionalmente autonomi.

“Il piano di realizzazione della interconnessione con la fibra ottica delle aziende di San Marco agisce nel contesto di una programmazione che vede Alghero trarre specifiche opportunità – afferma il Sindaco di Alghero Mario Conoci – ed è un esempio della collaborazione virtuosa tra Consorzio e Amministrazione comunale per dare impulso allo sviluppo e dotare le aziende delle migliori condizioni per attuare investimenti”. Tra le opportunità create dal Consorzio e Comune di Alghero, c’è sicuramente la svolta sulla gestione della posidonia, con la realizzazione del centro di trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili, per cui sono stati affidati i lavori all’impresa aggiudicataria delle opere che contano su un investimento dal valore complessivo di 4.980.000,00 euro.