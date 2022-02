“Sanità, Bruno mette in giro fake news”

ALGHERO – “Ancora una volta la sinistra, a voce del suo leader Mario Bruno, mette in giro fake news al solo fine di procurare allarme tra i cittadini ed ottenere 15 minuti di notorietà”. Così replicano i consiglieri comunali Maurizio Pirisi, Leonardo Polo e Roberto Trova alla nota stampa diffusa ieri dall’ex sindaco sulla paventata chiusura del reparto di degenza di urologia di Alghero.

“Un giorno sì e l’altro pure l’ex sindaco ‘denuncia’ la chiusura di qualche reparto ospedaliero, notizie prive di fondamento che puntualmente vengono smentite dai vertici dell’ASL. La verità invece è che in questi anni, nonostante il Covid, i servizi ospedalieri di Alghero sono stati tutti potenziati” – dichiarano Pirisi, Polo e Trova – “Invitiamo la sinistra ad essere più seria ed a trattare i cittadini con rispetto! Se quando governavano loro avessero fatto solo un decimo di quello che sta facendo l’attuale Giunta regionale, oggi la situazione sarebbe differente. Ma per fortuna oggi in Regione c’è qualcun altro che sta mettendo le pezze ai disastri fatti da loro”.

“L’impatto della pandemia sul Sistema Sanitario sardo è estremamente rilevante e richiede un costante impiego di risorse e di personale, con un difficile riallineamento delle attività di cura ordinarie in tutte le strutture sanitarie” – concludono i consiglieri del gruppo Lega/Psd’Az – “I dirigenti e il personale devono affrontare ogni giorno scelte difficili, con l’obbiettivo di garantire il diritto alla salute dei cittadini. Queste sparate servono solo ad allarmare l’opinione pubblica”.