Igiene urbana, progetto da 1milione in Commissione

ALGHERO – Si è tenuta questa mattina V Commissione presieduta dal consigliere Christian Mulas che ha illustrato la partecipazione del Comune di Alghero ad un bando ministeriale predisposto dall’ Assessorato all’ Ambiente. Un corposo lavoro di circa 30 pagine nel quale viene descritto lo scenario attuale e le criticità, dalle quali partire per la “costruzione” del nuovo bando di gestione dell’igiene urbana, tema che potrà esser cosi affrontato già dalla prossima seduta di commissione.

La richiesta di finanziamento presentata, che ammonta a circa 1milione di euro, prevede l’adeguamento e la costruzione della tariffazione puntuale ( più secco si produce e più si paga), la riqualificazione del centro di raccolta di Galboneddu con rifunzionalizzazione di alcuni spazi da destinare a Centro del Riuso, l’ acquisto di attrezzature idonee a migliorare e a meccanizzare la raccolta secondo le nuove previsioni normative, in particolare nelle zone che si sono mostrate più critiche (agro e centro storico). L’utilizzo specifico delle nuovo soluzioni sarà adattato agli scenari di indirizzo che scaturiranno dal lavoro della Commissione finalizzato alla predisposizione del nuovo appalto.

“Un incontro costruttivo e un progetto con azioni significative sia per i risparmi che potrà generare che per la grande utilità anche sociale del Centro del Riuso che, oltre che generare risparmi e rispetto per l’ ambiente, potrà essere strumento di aiuto per soggetti in difficoltà. La commissione verrà convocata la prossima settimana per iniziare a snocciolare proposte e soluzioni migliorative per la preparazione del nuovo appalto da affidare tra due anni” spiega il Presidente Mulas.