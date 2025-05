L’Alguer renova per quart any consecutivo lo vot a Sant Joan de la Porta Llatina

L’ALGUER – Los dies 5 i 6 de maig Obra Cultural de l’Alguer i Plataforma per la Llengua han

celebrat la quarta edició moderna de la festa de Sant Joan de la Porta Llatina

La festa celebra l’èpica victòria dels algueresos contra les trupes del Vescomte

de Narbona, que la nit entre lo 5 i lo 6 de maig del 1412, havia temptat de

conquistar la vila fortificada

Los dies 5 i 6 de maig l’Alguer ha renovat, pel quart any consecutivo, lo vot a Sant

Joan de la Porta Llatina, amb una festa sentida i participada que, oltres a la

tradicional cerimònia del vot, ha previst una presentació de llibre, una conferència

temàtica a damunt la figura del notari eivissenc Simon Jaume, un acte de amistat

entre les ciutats de l’Alguer i Sàsser, i un concert que ha vist la participació dels

finalistes de les primeres tres edicions del Concurs CantAlguer.

Les celebracions de enguany són estades inaugurades lo dilluns 5 de maig a la

Biblioteca Catalana de l’Alguer amb la presentació del romanço “Soldats

abandonats” de l’autor alguerés Gavino Balata Regan. Lo romanço, presentat amb

Marcel Farinelli, és la primera obra escrita en alguerés normatiu premiada i

publicada en Catalunya.

Lo complex monumental de Sant Francesc és estat l’escenari de la segona jornada.

A la sala de conferències de Sant Francesc, després de la introducció del delegat

de Plataforma per la Llengua a l’Alguer, Mauro Mulas, ha tengut lloc la conferència

“Simon Jaume, un notari eivissenc a l’Alguer”, a cura de l’històric alguerés Antonio

Budruni i de Fanny Tur, directora de l’Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera.

Al Claustre de Sant Francesc, la cerimònia del vot és estada oberta del salut del

president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, i anticipada dels intervents

dels síndics de l’Alguer i de Sàsser, que han volgut reforçar los vínculs de amistat

entre les dues comunitats confinants. L’acte de amistat és estat coordinat del

director de l’Obra Cultural de l’Alguer, Carlo Sechi, que ha volgut brindar a 101 anys

amb els primers ciutadans Raimondo Cacciotto e Giuseppe Mascia. A seguir ha

tengut lloc lo ritual del renovament del vot: la Coral Logudoro de Usini, dirigida del

mestre Dario Pinna, ha interpretat el cant Tristes Erant Apostoli, lo pregoner de

enguany, Mauro Mulas, ha llegit les Crides de Sant Joan, i Claudio Gabriel Sanna,

Franca Masu i Ester Formosa han interpretat Les tradicionals Cobles acompanyats

de la Coral Logudoro de Usini, de Claudio Gabriel Sanna (guiterra llaüt), Paolo

Zuddas & Tomborins de la Coral Mans Manetes (percussions), Dario Pinna, Ricardo

Cherchi i Viola Chiavetta (violes), i Nico Casu (tromba). L’arranjament i música són

estats de Claudio Gabriel Sanna, i la direcció musical i artística de Dario Pinna i

Claudio Gabriel Sanna.

L’execució del cant ha continuat de manera itinerant pels carrers del centre històric

amb la participació dels Cavalls Cotoners de la Piccola Compagnia, dels Tomborins

de la Coral Mans Manetes, del Centro di Cultura Algherese Gruppo Folk Sant Miquel

i de la Colla Castellera Los Materesos de l’Alguer que, en acabar la processió a la

plaça del Bisbe, davant del Teatre Cívic Gaví Ballero, han exegüit un castell.

Finalment, la festa s’és tancada amb el concert dels finalistes de les primeres tres

edicions del concurs CantAlguer. La música de Giuseppe Trudu, Teresa Sanna,

Gionta, i del grup Lo Maquini ha entusiasmat lo numerós públic present. Ha

presentat la tardada Anna Rita Manunta.

La festa de Sant Joan de la Porta Llatina és estada organitzada de l’Obra Cultural de

l’Alguer i Plataforma per la Llengua, amb el patrocini del Municipi de l’Alguer i de la

Fondazione Alghero i amb el suport de l’Ofici de l’Alguer de la Delegació del Govern

de Catalunya a Itàlia.

———————————————————–

Alghero rinnova per il quarto anno consecutivo il voto a Sant Joan de

la Porta Llatina

Nei giorni 5 e 6 maggio, Obra Cultural de l’Alguer e Plataforma per la Llengua

hanno celebrato la quarta edizione moderna della festa di Sant Joan de la Porta

Llatina.

La festa celebra l’epica vittoria degli algheresi contro le truppe del Visconte di

Narbona, che nella notte tra il 5 e il 6 maggio del 1412 aveva tentato di

conquistare la città fortificata.

Nei giorni 5 e 6 maggio, la città di Alghero ha rinnovato, per il quarto anno

consecutivo, il voto a Sant Joan de la Porta Llatina, con una festa sentita e

partecipata che, oltre alla tradizionale cerimonia del voto, ha previsto la

presentazione di un libro, una conferenza tematica sulla figura del notaio ibizenco

Simon Jaume, un atto di amicizia tra le città di Alghero e Sassari, e un concerto

collettivo dei dei finalisti delle prime tre edizioni del Concurs CantAlguer.

Le celebrazioni di quest’anno si sono aperte lunedì 5 maggio presso la Biblioteca

Catalana de l’Alguer, con la presentazione del romanzo Soldats abandonats

dell’autore algherese Gavino Balata Regan. Il romanzo, presentato insieme a Marcel

Farinelli, è la prima opera scritta in algherese normativo premiata e pubblicata in

Catalogna.

Il Complesso Monumentale di San Francesco è stato il palcoscenico della seconda

giornata. Presso la sala conferenze, dopo l’introduzione del delegato della

Plataforma per la Llengua a l’Alguer, Mauro Mulas, si è tenuta la conferenza Simon

Jaume, un notari eivissenc a l’Alguer, a cura dello storico alguerese Antonio Budruni

e di Fanny Tur, direttrice dell’Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera.

Nel Chiostro di San Francesco, la cerimonia del voto si è aperta con il saluto del

presidente della Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, e con gli interventi dei

sindaci di Alghero e Sassari, che hanno voluto rafforzare i legami di amicizia tra le

due comunità confinanti. L’atto di amicizia è stato coordinato dal direttore dell’Obra

Cultural de l’Alguer Carlo Sechi che ha voluto brindare a 101 anni, in compagnia dei

primi cittadini Raimondo Cacciotto e Giuseppe Mascia.

A seguire, si è svolto il rituale del rinnovo del voto: il Coro Logudoro de Usini, diretto

dal maestro Dario Pinna, ha eseguito il canto Tristes Erant Apostoli, il pregoner di

quest’anno, Mauro Mulas, ha letto les Crides de Sant Joan, e i solisti Claudio Gabriel

Sanna, Franca Masu ed Ester Formosa hanno interpretato le tradizionali Cobles,

accompagnati dal Coro Logudoro di Usini, da Claudio Gabriel Sanna (chitarra liuto),

Paolo Zuddas & Tomborins de la Coral Mans Manetes (percussioni), Dario Pinna,

Ricardo Cherchi e Viola Chiavetta (viole), e Nico Casu (tromba).

Arrangiamenti e musica sono stati curati da Claudio Gabriel Sanna, mentre la

direzione musicale e artistica da Dario Pinna e Claudio Gabriel Sanna.

L’esecuzione del canto è poi proseguita in maniera itinerante per le vie del centro

storico, con la partecipazione dei Cavalls Cotoners della Piccola Compagnia, dei

Tomborins de la Coral Mans Manetes, del Centro di Cultura Algherese – Gruppo Folk

Sant Miquel e della Colla Castellera Los Materesos de l’Alguer che al termine della

processione, in Plaça del Bisbe, davanti al Teatro Civico Gaví Ballero, hanno

eseguito un castell.

Infine, la festa si è conclusa con il concerto dei finalisti delle prime tre edizioni del

Concurs CantAlguer. La musica di Giuseppe Trudu, Teresa Sanna, Gionta e del

gruppo Lo Maquini ha entusiasmato il numeroso pubblico presente. La serata è

stata presentata da Anna Rita Manunta.

La Festa de Sant Joan de la Porta Llatina è stata organizzata dall’Obra Cultural de

l’Alguer e da Plataforma per la Llengua, con il patrocinio del Municipi de l’Alguer e

della Fondazione Alghero, e con il supporto dell’Ofici de l’Alg