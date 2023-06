“La strada per Capo Caccia nel Parco di Porto Conte come una mulattiera”

ALGHERO – “Veniamo ad Alghero da molti anni e la troviamo sempre bella e affascinante, anche se ci sono alcune cose che non comprendiamo perchè non cambiano con interventi piu’ validi per renderla ancora più bella e accogliente, migliorando certi servizi, tra queste le strade.Spesso per ammirare le bellezze di questo territorio ci troviamo a percorrere l’unica strada per le Grotte di Nettuno, Capo Caccia, Tramariglio un percorso che ha nel suo tragitto ha diverse strutture ricettive importanti che danno ullustro ad Alghero. Ci stupisce pero’ che questa strada 55 SP sia unico collegamento che porta verso la sede del Parco e Porto Conte Ricerche ed è quasi tutta distrutta. Mentre si percorre il tragitto riferisce la signora, si ammira il paesaggio ma si nota con grande dispiacere che le condizioni della strada è sempre più pietosa con evidenza di lesioni al manto stradale. Queste sono le parole di un turista che mi ha fermato segnalandomi una cosa che già io avevo fortemente segnalato in Consiglio Comunale. Dopo i lavori per posizionare dei cavi elettrici sotto il manto stradale scrive il capogruppo dell’udc Christian Mulas, la carreggiata è stata lasciata abbandonata con evidenti lesioni stradali e con parte di essa in condizione precarie e di grande pericolo per chi la deve percorrere. Una strada molto importante e percorsa, soprattutto nei mesi meno freddi, da orde di turisti e anche da diversi lavoratori e da chi guida e opera importanti Enti, il Parco di Porto Conte compreso. Dunque non solo bisogna stare attenti all’invasione dei cinghiali, daini e altri animali selvatici che causano diversi incidenti, ma anche bisogna fare attenzione nel percorrere una strada che, seppur molto importante e trafficata, non ha la segnaletica adeguata, con insufficienti informazioni sui vari siti turistici e culturali e in più da mesi si trova con una parte della carreggiata come se fosse una mulattiera. In maniera costruttiva e propositiva, chiedo agli Enti preposti che intervengano al più presto magari migliorando questo collegamento viario che in realtà potrebbe essere una strada panoramica di maggiore bellezze e dunque fruizione (con qualche ulteriore piazzola e servizio), visti i panorami mozzafiato che possono godersi da vari punti”.

Christian Mulas, Udc Alghero