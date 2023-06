Strada-mulattiera a Porto Conte, “intervento in settimana”. Rotatoria SM Palma: “Attendiamo il Consiglio”

ALGHERI – “La strada provinciale 44, che dalla rotatoria di ingresso alla borgata di Fertilia arriva a Capo Caccia è interessata dai lavori di posa in opera di un’infrastruttura da parte dell’Enel per la realizzazione di un sotto servizio. Dunque è compito dell’ente citato, che ha tardato significativamente, procedere al ripristino del manto stradale. La provincia di Sassari ha già sollecitato i lavori; l’ente ha garantito la sistemazione del manto stradale e la chiusura del lavoro entro la prossima settimana”, cosi la Provincia di Sassari, guidata dal Commmissario Pietrino Fois, che interviene dopo la sollecitazione dell’esponente dell’Udc Christian Mulas che aveva, tramite una nota e dopo anche una segnalazione in Consiglio Comunale, la pessima condizione di un lungo tratto della strada panoramica che conduce a Capo Caccia, alla sede del Parco di Porto Conte e pure a Porto Conte Richerche, oltre che a diverse attività e siti culturali e turistici.

“La strada, essendo ammalorata significativamente, godrà di un ripristino più completo, di cui si è fatto carico l’Enel per circa tre chilometri. Secondo quanto riferito dagli uffici dell’Ente nazionale per l’energia elettrica, i lavori dovrebbero iniziare questo giovedi22 giugno. Sul territorio algherese, ma di competenza provinciale, ci sono altri due progetti sui quali vale la pensa soffermarsi. Uno riguarda l’illuminazione della strada sp 6m e sp44, la strada, per intenderci, che dalla variante del Calich arriva all’aeroporto. Il progetto è stato definito, è stata indetta la conferenza di servizi il 25 giugno per acquisire tutti i pareri previsti dalla legge, e in caso in cui non dovessero arrivare tutti i pareri e prevista per il 30 giugno la riunione sincrona, giorno in cui si conclude l’esame del progetto. La procedura poi vedrà il perfezionamento del progetto esecutivo per andare in gara d’appalto”.

“L’altro progetto molto atteso dalla popolazione della Nurra, riguarda la trasformazione di un incrocio a raso, teatro di numerosi incidenti. Stiamo parlando del progetto della rotatoria all’altezza della borgata di Santa Maria la Palma. Il progetto ormai realizzato, è in attesa di un passaggio in consiglio comunale ad Alghero poiché dev’essere approvata una variante urbanistica finalizzata alla previsione di terreni con destinazione viabilità e la posizione del vincolo preordinato all’esproprio. L’area occupata dalla rotatoria, per dirla in termini meno tecnici, è più ampia rispetto a quella occupata dall’attuale incrocio, dunque bisogna procedere agli espropri, anche se non molto estesi”.