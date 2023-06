Vento de l’Alguer, Trofeo Onda Blu: vince Gagliarda

ALGHERO – Il notevole caldo ed il pochissimo vento non hanno fermato gli iscritti alla Terza tappa del Vento de L’Alguer che si è svolta domenica 18 giugno .

Al Trofeo Onda Blu, storico sponsor della manifestazione, erano iscritti , 17 equipaggi in classe ORC, 13 iscrizioni per le derive , 8 per la veleggiata.

Una leggera brezza ha permesso di portare a termine la manifestazione che ha visto ”Gagliarda” timonata da Niccolò Patetta tagliare il traguardo

per prima nella classe ORC Spi e “l’Altra Luna” timonata da Brunello Dessì nella classe No SPI .

Nella classe J24 la prima al traguardo è stata “Glicerina” timonata da Pierpaolo Piu.

Per le derive nella classe Snipe primo all’arrivo l’equipaggio dei fratelli Cossu e per la classe ILCA 4, il timoniere Bardino con i colori dello Yacht Club Alghero.

Nella categoria Veleggiate prima per le imbarcazioni sotto 10 mt. “Alga” timonata da Silvio Ibba e “Ferula” timonata da Ettore Tanferna per quelle oltre 10 mt.

Al momento della premiazione sono state illustrate da Antonio Dessanti Socio della Sezione e Presidente per Sassari e Ittiri di A.I.D.O ,

le attività e gli scopi della Associazione Italiana Donazione Organi e donate agli armatori borracce personalizzate con il logo della Associazione.

Appuntamento ora al 9 Luglio 2023 per il Trofeo MACI .”