La Secal di Alghero assume 2 impiegati

ALGHERO – La Secal Srl, come informa la presidente Anna Monfardino, ha indetto una selezione ad evidenza pubblica per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 impiegati amministrativi livello IV Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Commercio e Terziario – Confcommercio presso la Secal Srl per la durata di mesi otto.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 04.06.2025 alle ore 12,00; l’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato il 10.06.2025, mentre il colloquio si svolgerà presso i locali della Società, in via Sant’Anna 38, in data 13.06.2025 ore 9,00 e seguenti.

L’avviso, nonché tutta la documentazione inerente la procedura selettiva sono reperibili sul sito istituzionale della Società www.secalalghero.it.