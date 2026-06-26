“La sanità sarda cade sempre più nel baratro”

CAGLIARI – “Il Gruppo Forza Italia in Consiglio regionale esprime forte preoccupazione per l’ennesima

emergenza che colpisce la sanità sarda. La conferma dello stop ai medici a gettone dal

prossimo 30 giugno rischia di provocare conseguenze gravissime sull’organizzazione dei

servizi sanitari, con il concreto pericolo di riduzioni operative o addirittura chiusure di pronto

soccorso e reparti ospedalieri, soprattutto nei territori già fortemente penalizzati dalla

carenza di personale.

L’avvio della stagione estiva rende la situazione ancora più allarmante. Con l’aumento delle

presenze turistiche e il conseguente incremento della domanda sanitaria, la Sardegna non

può permettersi di affrontare mesi decisivi senza un piano efficace per garantire l’assistenza

ai cittadini e ai visitatori.

Da mesi denunciamo l’assenza di programmazione e la mancanza di interventi strutturali.

Oggi i fatti confermano tutte le nostre preoccupazioni: la sanità regionale è sempre più vicina

al collasso e i sardi pagano il prezzo dell’immobilismo della Giunta.

La presidente Alessandra Todde e la sua maggioranza stanno dimostrando tutta la loro

incapacità nel governare un settore strategico come quello sanitario. Invece di risolvere i

problemi, stanno contribuendo ad aggravare una crisi che mette a rischio il diritto alla salute

dei cittadini e il futuro della Sardegna”.

Gruppo Regionale Forza Italia