J’accuse rigettato, Delogu non è incompatibile

ALGHERO – Andrea Delogu non è incompatibile rispetto al suo ruolo di guida della Fondazione Alghero. E’ la segretaria generale del Comune di Alghero, Giovanna Solinas, a mettere la pietra tombale riguardo il j’accuse portato avanti dall’assessore Marco Di Gangi nei confronti del presidente dell’ex-Meta. Un attacco senza precedenti riguardo un alleato di maggioranza che ha fatto “saltare sulla sedia” il Sindaco Conoci (e anche gli altri alleati) il quale, com’era prevedibile, non ha preso per niente bene tale azione. Anzi. Il Primo Cittadino da subito aveva censurato l’atto d’accusa di Di Gangi. Soprattutto per il “metodo irrituale” che ha fatto emergere un rapporto oramai al capolinea tra l’assessore (oramai senza deleghe) e il collega di Centrodestra. Ora non è chiaro cosa accadrà; si vocifera che Conoci abbia più volte chiesto a Di Gangi di dimettersi, ma pare che la risposta sia stata negativa. D’altra parte è evidente che più questa situazione “irrituale” andrà avanti e più l’azione politica e amministrativa dell’attuale compagine governativa ne andrà a pagare le conseguenze non propriamente positive.