Dal tennis al padel, rinasce lo spazio di via Tarragona

ALGHERO – Consegnata ieri da parte dell’Assessore al Demanio Giovanna Caria l’area dell’ex tennis club alla A.S.D. Padel Club Alghero che dovrà svolgere, a proprio carico, interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento dell’impianto.

Il concessionario ha in progetto la realizzazione di quattro campi da padel, un campo polifunzionale, la ristrutturazione della Club House; la riqualificazione delle aree scoperte mediante opere di sistemazione delle recinzioni, degli accessi e delle alberature, il ripristino degli impianti di illuminazione, elettrico, idrico e condizionamento. L’aggiudicazione prevede che i rinnovati spazi con impianto polivalente (pallavolo, basket..) dovranno essere fruibili prioritariamente dagli alunni degli istituti scolastici prossimi e privi di palestre o di spazi propri per lo svolgimento dell’attività fisica e sportiva. L’area sportiva è stata oggetto di apposito bando dell’Amministrazione nell’ambito dell’art. 15, comma 6 del D.L. n° 185 “Misure urgenti per interventi nel territorio”, opportunità che l’Amministrazione ha inteso perseguire anche in previsione di ammodernamento e rigenerazione, con oneri a carico del concessionario.