Istituto Musicale Verdi: concerto a Lo Quarter con Dore, Russino e Maltana

ALGHERO – L’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi nell’ambito delle celebrazioni per San Michele propone un inedito concerto pensato e musicato dal Maestro Raimondo Dore venerdì 20 settembre alle ore 20:00 nel teatro all’aperto de Lo Quarter.

Raimondo Dore improvvisando al pianoforte su romanze che hanno fatto la storia della musica invita a compiere un viaggio nel quale le note musicali coniugano passato e presente, raccontano storie, avventure, favole, atmosfere, affetti.

Supportato dai ritmi del contrabbasso di Salvatore Maltana e dagli echi delle percussioni di Massimo Russino, compone dal vivo una Romanza destinata ad essere arricchita, in una intesa ideale, dalle emozioni dell’uditore con brani di sua composizione e di musicisti famosi.

Il Maestro Dore ci aiuterà a tessere quel filo conduttore che i nostri fondatori 75 anni fa, dopo le devastazioni della guerra, hanno idealizzato con la fondazione del Verdi e che noi, dopo tutti questi anni, cerchiamo di portare avanti: l’incontro delle melodie e delle culture, la libertà e la visione del futuro.

Con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Alghero con il patrocinio del Comune di Alghero.

Il concerto è gratuito.

Romanza senza parole

Venerdì 20 settembre – ore 20:00

Teatro all’aperto del Quarter

Per informazioni:

Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi Alghero

+39 350 1508005 o info@istitutomusicalealghero.it